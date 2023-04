Calciopoli, prime anticipazioni della puntata di Report con le dichiarazioni di Massimo Cellino, presidente del Brescia

La puntata di lunedì sera della trasmissione Report su Rai 3 sarà dedicata a Calciopoli, ma si discute già oggi di un estratto sulle parole del presidente del Brescia Cellino.

Cellino parla del suo breve periodo alla guida della Lega Calcio, con alcune frasi choc poco dopo la calda estate del 2006: «Cercavo di tenere la baracca in piedi, stava crollando tutto. Iniziai a pulire tutte le schifezze che c’erano là dentro, non sapevo da dove iniziare. Eravamo 6-7 presidenti, sempre riuniti in Lega, a cercare di organizzare il campionato. Avevo un contenitore con tutti i dossier: chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come Irpef il trasporto…andammo nel piazzale giù di sotto, c’era un bidone di ferro: buttammo tutto dentro e lo facemmo bruciare con la trielina. La Finanza tornò e non trovò un cazzo. E io non c’ero neanche…».

