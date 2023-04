Calciopoli Juve, Paparesta: «Mai chiuso nello spogliatoio da Moggi. Ecco la verità». Le rivelazioni dell’ex arbitro

Paparesta, a Report, ha fatto chiarezza sul presunto episodio contestato a Moggi, di aver chiuso l’ex arbitro nello spogliatoio dopo una partita della Juve. Queste le sue parole.

PAPARESTA – «Chiuso nello spogliatoio da Moggi? Non è vero, sono venuti nello spogliatoio infuriati a lamentarsi dell’arbitraggio. Ma non sono stato chiuso nello spogliatoio. Tante volte alcuni dirigenti sono entrati negli spogliatoi degli arbitri. Non è che ogni volta ti metti a fare il ‘maestrino’ e lo segnali».

