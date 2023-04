Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha parlato della puntata su Calciopoli che andrà in onda questa sera

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha parlato al Tg3 della puntata su Calciopoli e la Juve che andrà in onda questa sera.

LE PAROLE – «Stasera parleremo di Calciopoli e riscriveremo questa storia. Mostreremo alcune intercettazioni inedite, poi anche delle testimonianze dei protagonisti di quella storia. Si parlerà di incrontri segreti, di dossieraggi, di investigazioni avvenute in maniera illegittima. Poi parleremo del tesoro degli Agnelli che è al centro di un contenzioso tra Margherita Agnelli e i fratelli Elkann. Report è riuscito ad ottenere le carte del patrimonio inedito in esclusiva, per una cifra stimata sui 3 miliardi di euro».

The post Calciopoli Juve, Ranucci: «Stasera ne riscriveremo la storia» appeared first on Juventus News 24.

