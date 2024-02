Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha le idee chiare sul suo status.

DAZN ha intervistato °Hakan Calhanoglu che ha rivolto parole al miele al suo tecnico. “Se si parla poco di Inzaghi? Io di certo parlo sempre bene del mister: è colui che mi ha portato qui all’Inter. Mi ha chiamato dopo l’Europeo perché mi voleva all’Inter e lo ringrazierò sempre. Poi mi ha messo in questo ruolo di regista. Merita che si parli bene di lui. E’ una persona che magari non parla tanto, ma ha un cuore caldo. Sa come parlare ai giocatori. C’è stata una grande crescita di tutti in questi anni“.

Hakan Calhanoglu Supercoppa Italiana

La convinzione

“Anche se tutti ridevano e non ci credevano, io ci ho sempre creduto e mesi fa ho letto che sono fra i migliori registi in circolazione. So quali sono le mie qualità e non ho paura di nessuno. Ora mi metto al primo posto davanti a Rodri, Kroos, Kimmich ed Enzo Fernandez. Perché mi sento il più forte di tutti? Perché i gol che riesco a fare io non sono simili a quelli che fanno loro. Se guardate i miei gol, non li faccio solo da vicino a 5 metri, ma anche da 25-30 metri, o anche su punizione. Sono cose difficili e, se guardo gli altri, non vedo cose simili. Tutti sanno gestire la palla, ma fare passaggi di cinque metri non mi serve, preferisco fare passaggi che aumentino la percentuale di gol”.

Su cosa migliorare

“Ora gli avversari cercheranno di giocare contro di me uomo contro uomo, dovrò essere più intelligente in queste situazioni cercando spazi. Ma con Barella e Mkhitaryan che mi aiutano è più facile. Sono cresciuto in fase difensiva, ma c’è ancora da fare. Con lo staff guardiamo tanti video“.

L'articolo Calhanoglu: "Inzaghi ha cuore caldo, lo ringrazierò sempre, sono il miglior regista al mondo" proviene da Notizie Inter.

