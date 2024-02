Il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha ammesso di non sentirsi inferiore a nessuno.

Hakan Calhanoglu ha parlato a DAZN dei prossimi obiettivi suoi e dell’Inter. “Voglio vincere tanti titoli, è l’obiettivo di ogni calciatore. La seconda stella prima del Milan? Guardiamo avanti piano piano. Ognuno guarda la sua situazione, noi guardiamo a noi stessi. Ripetere il percorso in Champions League? Noi lottiamo su tutti i fronti, è l’obiettivo di tutti. Noi ci siamo”.

Hakan Calhanoglu

Il cambio ruolo

“Al Milan non ero ancora pronto per ricoprire questo ruolo, quando Inzaghi me lo ha chiesto invece ho detto subito sì, perché volevo provare in quel ruolo e mi sentivo pronto. E’ stato importante per il mio percorso. Il passaggio a Dimarco durante Inter-Juventus? Cercherò sempre quel tipo di passaggio. Non mi piace gestire sempre da dietro, mi piace verticalizzare subito in avanti, giocare veloce, mi piacciono i giocatori che vanno in profondità. Prima che mi arrivasse la palla, avevo già visto Dimarco che correva. E’ stata una bella azione. Sappiamo quali sono queste qualità, siamo insieme da anni e ogni anno conosciamo meglio i nostri compagni. In fase difensiva mi piace scivolare, ovviamente prendendo il pallone. Mi piace correre e lavorare. Ho fatto tanti sacrifici e quando faccio queste cose mi diverto. Come faccio a tirare così i rigori? E’ un segreto“.

Le offerte ricevute

“Le offerte dall’Arabia L’ho già detto, è vero. Ma voglio bene all’Inter. Piero (Ausilio, ndr), il mister e i compagni mi hanno dato una grande mano. Qui è una famiglia enorme. Poi, sono arrivato a parametro zero: alla fine decide sempre la società. Io ho già detto loro: ‘Voi decidete, io voglio rimanere qua. Alla fine è vostra la decisione’. Dico questo perché mi sento rinato all’Inter. Ho avuto un periodo difficile personalmente, ma qui mi hanno aiutato. Come uomo mi sento motivato. Mi hanno aiutato i compagni. I tifosi con i loro cori mi hanno dato ancora più energia. Sono emozioni che non si possono spiegare, all’Inter è sempre stato diverso“.

