Calhanoglu verso l’addio? L’Inter ha già fissato il prezzo

L’Inter potrebbe prendere una decisione molto importante su Calhanoglu la prossima estate. Cosa succederà al regista turco?

L’Inter ha adottato una strategia prudente nelle ultime due sessioni di calciomercato, concentrandosi su acquisti giovani, ma ancora lontani dal livello necessario per soddisfare le alte aspettative del club. Il prossimo mercato futuro però sembra dover seguire un altro percorso. I diktat economici imposti da Oaktree continueranno a condizionare le scelte, ma la prossima estate potrebbe portare cambiamenti significativi: l’obiettivo primario è l’abbassamento dell’età media della squadra, potrebbero anche esserci alcune cessioni eccellenti anche se queste non sono necessarie per risanare il bilancio.

La posizione in bilico del regista

Il centrocampo dell’Inter potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Il club intende migliorare le alternative a Simone Inzaghi, con Kristjan Asllani che ha ancora tempo per convincere come possibile primo sostituto. Ma al centro delle attenzioni c’è Hakan Calhanoglu, uno dei giocatori più importanti per il gioco dei nerazzurri. Nonostante il suo rendimento eccellente, se si esclude quello delle ultimissime partite, e la centralità del suo ruolo nella manovra, il suo futuro potrebbe essere messo in discussione, soprattutto considerando le sue recenti difficoltà fisiche e l’interesse di grandi club europei.

Calhanoglu può partire: la cifra per lasciarlo andare

L’Inter non ha chiuso la porta a una possibile cessione di Calhanoglu. Sebbene il giocatore rappresenti una figura chiave nel gioco di Inzaghi, se dovesse arrivare un’offerta adeguata, la società potrebbe valutare di lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da ‘InterLive.it’, la cifra necessaria per l’addio del turco si aggira tra i 45 e i 50 milioni di euro, bonus inclusi. In caso di partenza, l’Inter ha già individuato Samuele Ricci, talento del Torino, come il possibile sostituto. Il rapporto tra Calhanoglu e il club nerazzurro è molto solido, ma la cifra giusta potrebbe cambiare le carte in tavola.

Leggi l’articolo completo Calhanoglu verso l’addio? L’Inter ha già fissato il prezzo, su Notizie Inter.