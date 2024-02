Calzona avvisa la Juve: «Dobbiamo vincere il più possibile. Su Osimhen e Kvaratskhelia…». Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli

Calzona, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’1-6 del Napoli al Sassuolo, ha parlato della prossima partita contro la Juve e delle condizioni di Osimhen e Kvaratskhelia.

OSIMHEN E KVARATSKHELIA – «Victor sta tornando sui suoi livelli. Non aveva una grande condizione perché come ho già detto la scorsa settimana la Coppa d’Africa è dura per i calciatori, è stato via un mese e sta ritrovando la condizione. Anche Kvara ha attraverso un momento difficile, ma oggi ha dimostrato il giocatore che è. Erano ragazzi in difficoltà per vari motivi, ma si sono messi a lavorare a testa bassa senza fare polemiche. Sono due grandissimi calciatori e non sono un pazzo che mi privo di giocatori di questa caratura. Discorso diverso poi sostituirli se vedo che perdiamo di intensità»

JUVE E PROSSIME PARTITE – «Dobbiamo pensare gara dopo gara, abbiamo un calendario difficile ma il Napoli è una squadra importante. Dobbiamo fare quanti più punti è possibile, cullare un minimo di speranza. Sono felice di come stanno affrontando gli allenamenti, dobbiamo vincere il più possibile e poi vedremo a fine anno dove saremo arrivati».

