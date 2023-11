Camarda può essere convocato per Milan Fiorentina Ora c’è anche la deroga per il classe 2008! Ecco cosa succede

Francesco Camarda viaggia a vele spiegate verso la prima convocazione in Prima squadra per Milan Fiorentina. Per figurare tra i convocati rossoneri (vista l’emergenza in attacco), il classe 2008 necessitava di una deroga che è arrivata in serata.

Secondo la FIGC, «i calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile».

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – «Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., è stata concessa deroga ai seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati: Camarda Francesco».

