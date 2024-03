Andrea Cambiaso, esterno della Juve, ha espresso qual è l’obiettivo dei bianconeri nel corso di questa stagione

Andrea Cambiaso distoglie l’attenzione dalla lotta scudetto contro l’Inter svelando il vero obiettivo della Juventus alla Gazzetta dello Sport.

OBIETTIVO – «Allegri è stato molto bravo a farmi capire subito questa diversa concezione, questo modo di essere della Juve. Il nostro obiettivo quest’anno non è cambiato mai, checché se ne sia detto. Era di tornare in Champions, resta di tornare in Champions. E ci torneremo»

