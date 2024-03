Simone Inzaghi sta pensando alla formazione da schierare in Bologna-Inter, anticipo della 28° giornata in programma sabato 9

Simone Inzaghi ha (quasi) pronta la formazione da schierare in Bologna-Inter, anticipo della 28° giornata di Serie A in programma sabato 9 marzo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa il tecnico piacentino potrà contare nuovamente su Bastoni e Acerbi mentre Bisseck insidia la titolarità di Pavard. Frattesi potrebbe far rifiatare invece uno tra Mikhitaryan e Barella. Sulle fasce dovrebbero invece giocare Carlos Augusto e Dumfries. Arnautovic potrebbe essere favorito a Lautato per affiancare Thuram. Anche Calhanoglu potrebbe essere lanciato dal primo minuto.

L’articolo Bologna Inter, Inzaghi ha tre ballottaggi: le ultime sulla formazione proviene da Inter News 24.

