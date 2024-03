Ancora critiche per Nicolò Barella e la presunta simulazione in Inter-Genoa, così l’opinionista durissimo su di lui verso l’Europeo

Ancora critche per Barella. Questa volta a parlare è Sandro Sabatini, che a Radio Sportiva spiega in questo modo il suo pensiero sulle presunte giravolte (simulazioni) del nerazzurro in Inter e Genoa.

BARELLA – «Per Barella è controproducente: tutti gli arbitri che andranno all’Europeo si saranno salvati quest’immagine nel telefono. Ma anche Lautaro l’altra sera è stato ammonito per simulazione quando non era giusto, perché Ayroldi oltre ad essere in una serata in cui evidentemente ne beccava poche, era condizionato da altre volte in cui Lautaro aveva accentuato il contatto. Se Barella non corregge questa sua debolezza si ritrova con qualche brutta sorpresa, ci dovrebbe stare più attento».

