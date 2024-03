Davide Massa al centro delle polemiche, ecco cos’è successo all’arbitro italiano di Real Madrid-Lipsia e il fallo a Vinicius

Gli arbitri di Serie A stanno facendo discutere anche in Champions League. Al centro delle polemiche sarebbe infatti finita la decisione presa dal fischietto Davide Massa (più volte ha diretto l’Inter in carriera), nei confronti di Vinicius.

Il talento brasiliano, nel corso del match Real Madrid-Lipsia, ha spinto platealmente Orban facendo cadere a terra quest’ultimo. Massa ha però solamente assegnato un’ammonizione per il calciatore. Sui social spagnoli (e non solo) sono scoppiate le polemiche verso l’arbitro italiano, reo di essersi comportato in maniera troppo gentile nei suoi confronti. Nella bufera anche il resto della terna arbitrale (vale a dire gli assistenti Alassio e Meli, i varisti Irrati con Valeri e il quarto uomo Di Bello).

L’articolo L’arbitro Massa nella bufera in Spagna, quel fallo non è andato giù: cos’è successo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG