Intervenuto dopo Manchester City-Copenhagen Pep Guardiola parla così, ecco i due club con cui se la giocherà in Champions, non cita l’Inter

Intervenuto a TNT Sports dopo Manchester City-Copenhagen, Pep Guardiola ha parlato così del cammino in Champions League dei suoi calciatori. Il tecnico dei Citizens “snobba” l’Inter, dal momento che sembrerebbe aver menzionato questi due club come papabili rivali europee. Ecco un estratto delle sue parole.

GUARDIOLA – «Siamo molto rispettati per la nostra apertura. Prima del mio arrivo non credevamo di potercela fare. È una questione di tempo, un processo. Loro mi hanno dato tempo, ci hanno dato tempo. Siamo una squadra che crede di farcela. Siamo in competizione con Real Madrid e Bayern Monaco. Non sappiamo chi affronteremo, è una questione di aspettare e vedere. L’importante sono sette anni di fila che siamo ai quarti di finale».

