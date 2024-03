Kylian Mbappé è un extraterrestre, il bomber del PSG trascina e segna un’altra doppietta in Champions League, ora punta un ex Inter

Kylian Mbappé non smette di stupire. L’attaccante del PSG ha messo a segno una doppietta nella giornata di ieri che gli è valsa il gol numero 46 in appena 70 partecipazioni in Champions League. Numeri da brividi insomma, che fanno di lui un vero extraterrestre nella competizione.

E pensare che così il francese agguanta – nella classifica marcatori all-time del torneo (qualificazioni escluse) – la casella numero 11° della graduatoria. Shevchenko è il prossimo big nel mirino in questo dato, poi ci sarà l’ex Inter Ibrahimovic rimasto fermo a quota 48 gol.

L’articolo Mbappé Re di Champions: dato stratosferico, ora punta un ex Inter proviene da Inter News 24.

