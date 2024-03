Pep Guardiola vola ai quarti di Champions League, Haaland fa sognare i citizens, finisce 3-1 il big match Manchester City-Copenaghen

Succede tutto nel primo tempo tra Manchester City-Copenaghen. 3-1 in favore dei citizens, così come era terminato anche il primo round valido per gli ottavi di Champions League. Ad aprire le danze è il gol di Akanji dopo appena cinque minuti dal calcio d’inzio. Dopo nove giri di orologio poi, raddoppia Alvarez (complice l’errore di Glabara). Un destro sinistro micidiale, che chiude virtualmente il match.

Si fa vedere il Copenaghen che sembra riaprire la partita con il timbro di Elyounoussi alla mezz’ora. Ma è solo illusione perchè nel recupero sempre della prima frazione di gara Haaland mette la parola fine all match. Poche emozioni nel secondo tempo, Guardiola vola agli ottavi così come spera di fare l’Inter la prossima settimana.

L’articolo Manchester City-Copenaghen 3-1, Guardiola ai quarti di Champions: Haaland una sentenza proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG