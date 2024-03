Finisce 1-1 il big match Real Madrid-Lipsia, che fatica per Carlo Ancelotti che vola comunque ai quarti di finale di Champions League

Si immaginava – crediamo – una serata completamente diversa Carlo Ancelotti. Eppure, Real Madrid-Lipsia è terminata solamente 1-1 e (complice lo 0-1 confezionato all’andata) i madrileni conquistano gli ottavi di finale della Champions League.

Vinicius porta in vantaggio i padroni di casa al Bernabeu al minuto 65′. Pareggio immediato però per gli ospiti che rimettono tutto in discussione con la rete di Orban. Il finale è da cuore in gola, ma alla fine il muro spagnolo non crolla. Ancelotti e i suoi volano ai quarti (come spera di fare l’Inter tra una settimana), i tedeschi invece possono vantare di aver disputato 180 minuti alla pari (tra andata e ritorno) contro i blancos.

L’articolo Champions League, il Real Madrid pareggia col Lipsia: Ancelotti ai quarti con fatica proviene da Inter News 24.

