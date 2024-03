Cambiaso oro della Juve: il traguardo dopo il gol segnato all’Atalanta. L’esterno è una delle rivelazioni dei bianconeri

Cambiaso è una delle rivelazioni della stagione della Juve e l’ultima conferma è arrivata domenica scorsa allo Stadium con il gol del momentaneo 1-1 contro l’Atalanta.

Grazie a questa rete (seconda in campionato) più ai 3 assist già forniti il giovane esterno ha eguagliato quando fatto nel suo primo anno in Serie A col Genoa in quanto a partecipazioni attive (5). In rossoblù Cambiaso fece 1 gol e 4 assist, stavolta con la Juve può migliorare ancora il suo score personale.

The post Cambiaso oro della Juve: il traguardo dopo il gol segnato all’Atalanta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG