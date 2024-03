Marocchi punge: «La Juve vince a Firenze senza passare la metà campo per 70 minuti. Oggi non si sa se…». Le perplessità dell’opinionista

Marocchi, opinionista di Sky Sport, al Club ha espresso alcune perplessità sulla Juve vista fino a questo momento della stagione.

MAROCCHI – «Oggi non si sa ancora se la Juve sia meglio a 2 o 3 punte. Ha vinto a Firenze senza passare la metà campo per 70 minuti. Ancora non si sa bene come attacca, con Chiesa da destra o Yildiz in campo…ma quando tu sei pericoloso gli altri attaccano meno».

