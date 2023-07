Cambiaso può partire: in Premier vogliono l’esterno della Juve che ha giocato da titolare l’amichevole contro il Milan

Cambiaso ha giocato da titolare l’amichevole della Juve a Los Angeles contro il Milan fornendo alcuni buoni spunti sulla fascia sinistra, ma il suo futuro in bianconero resta comunque in bilico.

In base a quanto riferito da Sky Sport, infatti, l’ex esterno del Bologna potrebbe partire e andare in Inghilterra. Per lui ci sarebbero delle richieste da parte di club di Premier League.

