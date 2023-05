Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto sapere le info e i dettagli per la campagna abbonamenti per il 2023-24

Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto sapere le info e i dettagli per la campagna abbonamenti per il 2023-24:

Dopo una stagione con un San Siro colmo di passione per i colori rossoneri, AC Milan è pronto a lanciare la Campagna Abbonamenti per il 2023/24. A partire da giovedì 25 maggio, i tifosi milanisti potranno assicurarsi il proprio posto a sedere e vivere tutte le emozioni delle partite casalinghe del Milan della prossima stagione sportiva, insieme a tutta la famiglia rossonera. L’abbonamento sarà valido, infatti, per tutte le 19 partite di Serie A più la sfida degli Ottavi di finale di Coppa Italia. L’acquisto dell’abbonamento, infine, dà il diritto a sconti esclusivi presso tutti gli Store ufficiali AC Milan e al Museo Mondo Milan.

Le modalità per l’acquisto della tessera stagionale vanno in continuità con il passato: sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2023/24 online su abbonamenti.acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket, nelle seguenti modalità:

FASE 1 – ABBONATI 2022/23 : dalle ore 17:00 del 25 maggio alle 23:59 dell’11 giugno gli abbonati della stagione 2022/23 potranno confermare il proprio posto, oppure dalle ore 15:00 del 12 giugno alle 23:59 del 14 giugno, cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, con listino prezzi dedicato.

: dalle ore 17:00 del 25 maggio alle 23:59 dell’11 giugno gli abbonati della stagione 2022/23 potranno confermare il proprio posto, oppure dalle ore 15:00 del 12 giugno alle 23:59 del 14 giugno, cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, con listino prezzi dedicato. FASE 2 – WAITING LIST : dalle ore 15:00 del 15 giugno alle 23:59 del 18 giugno, i tifosi che l’anno scorso si erano iscritti alla “Waiting List” potranno abbonarsi scegliendo un posto tra quelli disponibili, avendo a disposizione un listino dedicato.

: dalle ore 15:00 del 15 giugno alle 23:59 del 18 giugno, i tifosi che l’anno scorso si erano iscritti alla “Waiting List” potranno abbonarsi scegliendo un posto tra quelli disponibili, avendo a disposizione un listino dedicato. FASE 3 – NUOVI ABBONAMENTI:dalle ore 15:00 del 20 giugno inizierà l’ultima fase di vendita libera, i cui dettagli verranno comunicati successivamente.

