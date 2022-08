Fabio Cannavaro, ex difensore, ha elogiato l’acquisto di De Ketelaere da parte del Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato così di De Ketelaere:

«Il rientro di Lukaku ha un peso, anche se io ci vado sempre con cautela sui cavalli di ritorno. Dybala e non solo lui hanno infiammato giustamente Roma. Su Di Maria e Pogba è superfluo parlare. Ma a me incanta De Ketelaere, un talento puro che non va paragonato ad alcun predecessore perché deve essere lasciato libero di esprimere quello che sa. Per il sottoscritto, è bellissimo da vedere».

