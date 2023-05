L’operatore di mercato Dario Canovi ha detto la sua riguardo il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter

Ai microfoni di TMW Radio, Dario Canovi parla così del futuro di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter:

INTER E INZAGHI, FUTURO- «Inzaghi resta Gli ultimi risultati sono certamente a suo favore. Un’Inter che ha perso più di dieci partite deve comunque far riflettere. Fermo restando che nelle Coppe sta facendo bene. Credo comunque che l’Inter avesse una squadra in grado di lottare per il titolo e quindi ci può stare che sia sorto qualche dubbio. Anche se è in finale di Coppa Italia è in semifinale di Champions, meriterebbe di restare ma sono dell’idea che dopo due-tre anni bisogna fare un ricambio o del tecnico o dei calciatori»

L'articolo Canovi: «Futuro di Inzaghi? I ko devono far riflettere l'Inter» proviene da Inter News 24.

