Caos arbitri, presto il nuovo incontro con il designatore Rocchi e il presidente federale Gravina: l’obiettivo di questa mossa

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, già oggi dovrebbe essere organizzato un nuovo incontro tra Rocchi e gli arbitri, volto a placare gli animi in un momento in cui i fischietti sono nell’occhio del ciclone.

Presente anche il presidente federale Gabriele Gravina, che ha deciso di essere presente per rinnovare la propria fiducia nel lavoro della classe arbitrale italiana.

