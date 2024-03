Juve, senti Cambiaso: l’esterno bianconero parla così di Thiago Motta, accostato come nome per il dopo Allegri

Alla Gazzetta dello Sport, Andrea Cambiaso ha così parlato di Thiago Motta, suo allenatore ai tempi del Bologna.

THIAGO MOTTA – «Esperienza a Bologna Per me è stata importante. Se non fossi passato da lì sarei arrivato meno pronto alla Juventus. Thiago Motta è un allenatore bravo, innovativo, capace di unire un gruppo. E in città, ora, tra la Virtus di Basket e il Bologna c’è un clima euforico».

