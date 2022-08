L’ex allenatore Fabio Capello indica cosa secondo lui non sta funzionando nella Juventus in campo e sul mercato.

Fabio Capello a Sky Sport 24 ha commentato l’attuale momento della Juventus non risparmiando alcune critiche. “La Juventus aveva poca qualità. La mancanza di Pogba e Di Maria, che hanno una certa personalità, ieri si è fatta sentire. E’ una squadra che è stata messa in difficoltà dal gioco della Sampdoria per diverse volte e che ha fatto poco. Il motivo? A centrocampo, dove nasce il gioco, c’è poca qualità”.

Arkadiusz Milik

“La Juve è tornata sui livelli dell’anno scorso e Allegri non può fare altro che attendere il ritorno di questi giocatori per poter esprimere un certo tipo di gioco. Una volta, quando la Juve prendeva palla era padrona del campo, adesso non lo è: c’è poca fantasia. Un regista classico? Non ci sono in giro, è difficile da trovare. Serve un giocatore che abbia più qualità. Sento parlare di Milik, ma non è un giocatore che fa la differenza. Non è quello che i tifosi sognano di vedere alla Juve: è un buon giocatore, che può far parte della rosa, ma nulla di più“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG