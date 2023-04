Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla stagione dell’Inter di Inzaghi e sulla convocazione di Retegui

Fabio Capello ha parlato al Corriere della Sera.

INTER– «Ha giocato con personalità, coraggio, intelligenza, senza farsi schiacciare, ribattendo colpo su colpo. Così si fa in Europa. Ora non deve distrarsi a San Siro. Ma ha un bel vantaggio da difendere”, ha detto Capello che prosegue. “Nell’Inter chi ha fatto la differenza in Coppa, dovrebbe riuscire a ripetersi anche in campionato: è facile giocare solo le partite affascinanti».

RETEGUI – «Anche io l’avrei fatto, senza pensarci. Immobile segna nella Lazio, ma in azzurro molto meno e Scamacca fa fatica in Inghilterra. Mancini deve qualificarsi per l’Europeo e questo argentino ha buone qualità».

