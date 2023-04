Nel post di Napoli-Milan su Sky Sport si è discusso su chi fosse il miglior portiere al mondo tra Courtois e Maignan. Le parole di Capello

Nel post di Napoli-Milan su Sky Sport si è discusso su chi fosse il miglior portiere al mondo tra Courtois e Maignan. Le parole di Capello:

«Courtois o Maignan? Mi sembra che il portiere del Milan abbia qualcosa in più palla tra i piedi, mi sembra più veloce e reattivo. Courtois è più alto e grosso, però secondo me Maignan per reattività è diverso. La parata che ha fatto su Di Lorenzo all’andata è fondamentale. Questa sera il rigore all’81esimo… Il tiro era forte. Lo ha parato. Sembra che sia un libero con la palla tra i piedi»

The post Capello: «Maignan o Courtois? Ecco chi preferisco» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG