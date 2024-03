Capuano sul momento Juve: «La Juventus dal 27 gennaio: 7 punti in 8 partite, media 0.87 che significa una proiezione finale di 67 punti»

Il giornalista Giovanni Capuano sui social ha analizzato il momento no dei bianconeri, dopo il pareggio in casa contro il Genoa a reti bianche.

PAROLE – «La Juventus dal 27 gennaio: 7 punti in 8 partite, media 0.87 che significa una proiezione finale di 67 punti. La qualificazione Champions League non è a rischio immediato ma adesso il calendario si complica (Lazio, Fiorentina, Torino, il Cagliari in lotta per non retrocedere, Milan e Roma con chiusura contro la Salernitana) e soprattutto c’è modo e modo di arrivare all’obiettivo richiesto. Questo non è sufficiente».

The post Capuano analizza: «La qualificazione in Champions non è a rischio ma il calendario ora…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG