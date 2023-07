Giovanni Capuano ha parlato così a Sportitalia del mercato della Juve.

CAPUANO – «Il tifoso della Juventus deve essere preoccupato dalla regola del “prima si vende poi si compra”. È una situazione che andrà avanti ancora per giorni e renderà difficile le cose a Giuntoli, credo che inizierà dall’anno prossimo il vero lavoro. Lukaku ha dimostrato in questo finale di stagione di fare la differenza, in pochi attaccanti la fanno».

