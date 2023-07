Il giornalista Giovanni Capuano parla della situazione Lukaku: ecco cosa ha detto sui flirt del belga con la Juve

Giovanni Capuano, a Radio 24, ha parlato del possibile trasferimento di Romelu Lukaku alla Juve.

LE PAROLE – «Last but not least. In attesa di sapere se davvero Lukaku sarà il prossimo attaccante della Juventus (e a quali condizioni), l’aver fatto saltare il suo ritorno all’Inter ha causato un problema enorme a una concorrente. In ogni caso un risultato non da poco».

