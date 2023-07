Nel suo editoriale per derbyderbyderby.it, Govanni Capuano è tornato a parlare di Superlega e Agnelli.

CAPUANO – «Sappiate che quanto sta accadendo non fa altro che confermare che aveva ragione Lui. Chi? AA, l’innominabile. Quello che magari il progetto lo aveva disegnato e comunicato male, ma che di certo aveva in testa che senza una profonda riforma del giocattolino sarebbero arrivati abbastanza in fretta tempi bui. Aveva ragione AA, un po’ come quelli che per decenni ci hanno avvertito che il clima sarebbe cambiato – non in meglio – per sempre. Solo che a dirlo si passa per golpisti di seconda generazione e, quindi, è meglio solamente sussurrarlo senza mettere nome e cognome. Il suo. Quello dell’innominabile a capo della Superlega che faceva schifo».

The post Capuano: «Stanno arrivando tempi bui… Aveva ragione l’innominabile, Andrea Agnelli» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG