Capuano su Napoli-Inter: «Allora non è solo la Juventus che ruba…». Le dichiarazioni del giornalista sui nerazzurri

Giovanni Capuano su Derby Derby Derby torna a parlare di quanto accaduto in Napoli-Inter in relazione alle accuse spesso mosse nei confronti della Juventus.

Questo l’incipit del suo pezzo: «Dunque anche l’Inter ruba. Come la Juventus, forse qualcosa in meno a tenere dietro le estemporanee uscite di qualche politico a caccia di voti facili e brutte figure garantite. Anche l’Inter ruba e certamente ha rubato a Napoli, almeno a dare retta al (ri)sentimento popolare napoletano e non solo».

