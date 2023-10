Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative ai diritti tv per la Serie A: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di ClassCNBC, Gerry Cardinale, numero uno del Milan, si è espresso così sul tema dei diritti tv.

LE PAROLE – «Ho lavorato molto nei media sportivi. Ci sono due strade: si può continuare a lavorare con le società media tradizionali oppure creare una propria media company. Con qualcuno come noi di RedBird in Serie A, questa seconda opzione è assolutamente da tenere in considerazione. Non so sarà così. Il mondo dei media sportivi è complicato. Dovremo trovare i modi giusti per massimizzare il valore dei nostri contenuti. C’è un grande interesse internazionale per la Serie A».

