Cardinale talismano Milan: e intanto lavora al rinnovo con Emirates. Gerry sarà domani a San Siro per la gara col Chelsea

Cardinale è il primo proprietario del Milan a vincere i suoi primi scontri diretti contro Inter e Juventus. Non ci sono riusciti nemmeno presidenti leggendari come Silvio Berlusconi, Franco Carraro, Andrea Rizzoli e Piero Pirelli giusto per nominare i più vincenti.

Il focus del lavoro di Cardinale – che sarà domani sera a San Siro per Milan-Chelsea – è quello di rendere il Milan un club ancora più solido economicamente, alzando il livello degli introiti delle sponsorizzazioni che, a oggi, sono una delle fonti primarie di guadagno per i club italiani se vengono tolti i ricavi dai diritti televisivi. In quest’ottica stanno procedendo le contrattazioni con Emirates per alzare la cifra fissa che, attualmente, è di 14.2 milioni. L’accordo siglato nel 2020 andrà a scadenza nel giugno 2023 e l’obiettivo è quello di alzare e non di poco la somma dell’accordo, visto quanto fatto con Puma che da gennaio garantirà 30 milioni netti all’anno.

