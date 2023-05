Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato del futuro della Juventus in occasione del Salone del Libro. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Prima di tutto, chiamo Del Piero e gli chiedo di fare il presidente. È la prima cosa che faccio perché conosco Ale, perché so cosa voglia dire per la storia della Juventus, perché credo che in questo momento darebbe una volta d’immagine. Poi mi consulto con Ale e gli dico: ‘Sei d’accordo con me che Allegri dovrebbe assolutamente rimanere e che quest’anno ha fatto sei ruoli invece che uno e questo gli ha impedito, magari ogni tanto, di essere completamente lucido dal punto di vista tecnico-tattico?’ Perché non doveva solo occuparsi della tecnica, della tattica ma doveva occuparsi della società, dello stato d’animo dei giocatori e come motivarli».

