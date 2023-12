Fabio Caressa ha commentato le ultime prestazioni di Yann Sommer tra i pali dell’Inter, con un’analisi dettagliata

In un video sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa si concentra sul portiere dell‘Inter Yann Sommer.

LE PAROLE- «Sommer è sempre stato un ottimo portiere, in Germania e con la Nazionale. Però ogni tanto ha delle sviste. Mi sto convincendo, però, che per quanto riguarda i portieri fa più notizia più la papera. Di un portiere fanno rivedere spesso l’errore che ha commesso e non le tre parate decisive che ha fatto nella stessa partita, sta capitando con Donnarumma, ma è successo anche a Sommer».

L’articolo Caressa su Sommer: «Grande portiere, ma restano alcune sviste» proviene da Inter News 24.

