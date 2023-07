La situazione attuale tra l’Inter e Carlos Augusto, con il Monza che nel frattempo richiede due pedine nerazzurre

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, continua la trattativa per portare Carlos Augusto dal Monza all’Inter, non senza qualche visione da entrambe le parti in ottica calciomercato.

Infatti i biancorossi pare che abbiano chiesto i cartellini si di Fabbian che soprattutto di Asllani, ma i nerazzurri continuano a tentennare.

L’articolo Carlos Augusto-Inter, il Monza chiede due giocatori nerazzurri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG