Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del mercato e della filosofia dei neroverdi ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni:

«Credo che l’importante sia acquistare giocatori stranieri forti. Devono aiutare i nostri giocatori, soprattutto quelli più giovani, a crescere. Tante volte invece si acquistano giocatori stranieri non all’altezza e questo non va bene. In questa prima fase abbiamo acquistato sei giocatori e sono tutti italiani, però abbiamo comunque giovani e stranieri che hanno qualità. Dobbiamo dargli la possibilità di farli giocare. Puntare sugli italiani è la nostra filosofia, e io ne sono contento. Berardi? È felice di rimanere con noi. Io lo spero. È il nostro campione, il giocatore più forte che abbiamo».

