Le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, in un’intervista al Corriere della Sera:

DIMISSIONI MANCINI – «Sorpresa, come tutti. Non me le aspettavo. Ma rispetto le ragioni personali. E comunque va ringraziato per il lavoro svolto in questi cinque anni e per l’Europeo vinto».

RAZZISMO – «È un tema universale, non solo del calcio, e va combattuto con ogni mezzo. Servono sanzioni e ben venga la proposta degli arbitri di fermare le partite. Ma bisogna partire

dalla cultura e dalla scuola, come ha ricordato di recente Thomas Piketty. Per questo abbiamo siglato protocolli con il ministero dell’istruzione e con l’Unar della Presidenza del Consiglio».

STADI – «C’è un tema infrastrutture e uno sociale e culturale: gli studi sociologici indicano lo

stadio come valvola di sfogo delle frustrazioni sociali. Noi contrastiamo ogni forma di violenza, lavorando con il ministero dell’interno e l’Osservatorio per le manifestazioni sportive: i miglioramenti ci sono, ma non sempre vengono percepiti».

TRATTATIVA DIRITTI TV – «Stiamo lavorando nelle difficoltà del contesto post pandemico. Basti pensare che la Premier League ha prolungato per due anni l’attuale contratto. Però ci siamo mossi con anticipo e le società avranno tempo sino alla metà di ottobre per fare tutte le valutazioni».

