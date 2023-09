Caso De Ligt al Bayern Monaco? Il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel parla così del momento del difensore olandese

In conferenza stampa, Thomas Tuchel ha così spiegato il difficile momento che Matthijs De Ligt sta vivendo al Bayern Monaco.

LE PAROLE – «Non si cambiano spesso i centrali, ma parliamo con ogni giocatore tutti i giorni. Matthijs meriterebbe di giocare al 100%, è in buona forma. Ovviamente capisco che non sia soddisfatto del minutaggio ma è un giocatore che fa gruppo, tutti devono farsi trovare pronti in ogni momento e Matthjis lo fa».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG