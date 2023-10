Caso Fagioli, l’agente di Dragusin: «Radu non sapeva nulla». Intervista al procuratore dell’ex Juventus

L’agente dell’ex Juve Dragusin, Florin Manea, ha parlato così del caso Fagioli e del coinvolgimento del difensore nella vicenda.

CASO FAGIOLI – «Radu non è colpevole di nulla. Al negozio in cui prese l’orologio, Fagioli chiese anche la fattura. Radu non sapeva a cosa servisse realmente l’orologio ed è successo solo una volta che gli chiedesse un prestito. Era all’oscuro di tutto e gli dispiace tanto per i problemi che ha Fagioli, ma lui non c’entra niente. Circa anno fa Radu mi disse: “Fagioli mi ha chiesto soldi per comprare un orologio”. E io: “Beh, va bene: aiutalo se vuoi, ma te li darà indietro?”. E lui: “Sì certo, lo conosco da tanto tempo”. Me ne ero anche dimenticato».

