Caso Grosso, interviene il procuratore di Marsiglia in conferenza stampa: ecco cosa ha detto dopo i vili attacchi al tecnico

Nicolas Bessone, procuratore di Marsiglia, ha così parlato dopo gli attacchi dei tifosi all’indirizzo dell’ex Juve Fabio Grosso.

IL COMMENTO – «Sono state aperte un certo numero di indagini e sono state arrestate un certo numero di persone. Tre fatti confermano la nostra intenzione: l’aggressione e il lancio di oggetti contro il pullman dell’OL, gli oggetti lanciati contro il pullman dei tifosi del Lione e i comportamenti razzisti nel parcheggio dei tifosi del Lione. Il più grave è sicuramente il primo: Fabio Grosso ha ricevuto un ITT di 30 giorni. Nessuna persona è stata arrestata in questa fase o si trova in custodia. Le indagini continuano. Il Lione non ha ancora sporto denuncia. Siamo già stati contattati dall’avvocato della LFP. Il secondo procedimento riguarda gli autobus dei tifosi del Lione. La polizia ha effettuato due arresti sul posto. Un uomo incappucciato è stato arrestato per aver lanciato una pietra contro l’autobus. Ci ha raccontato di essere stato colpito da un oggetto proveniente dall’autobus del Lione e di essersi vendicato. Il secondo uomo è stato visto lanciare un fumogeno in direzione dell’autobus. Anche lui riconosce la sua responsabilità e assicura anche che si è trattato di una ritorsione, di essere stato vittima a sua volta di un fumogeno. Il terzo caso è legato ai sostenitori del Lione nel parcheggio dello stadio. Alcuni hanno fatto saluti nazisti e grida di scimmie. Nessuno è stato arrestato».

