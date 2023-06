Dopo la gioia per la promozione potrebbe arrivare la beffa in casa Lecco perché ci sarebbero i problemi con l’iscrizione in B

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i blucelesti avrebbero indicato Padova come stadio alternativo ma la prefettura non avrebbe dato l’ok ragion per cui l’iscrizione potrebbe essere respinta. Resta da capire se la Pec di risposta della società sia arrivata entro le 21, orario di chiusura degli uffici della Lega.

