La decisione della Corte Sportiva d’Appello dopo il ricorso presentato dalla Juventus per i fatti avvenuti nel match contro l’Inter con protagonista Lukaku

La Corte Sportiva d’Appello si è pronunciata in merito al ricorso presentato dalla Juventus dopo la chiusura della curva per i cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku in occasione del match contro l’Inter in Coppa Italia. Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso nota la sospensione della squalifica della Curva Sud.

COMUNICATO – Nell’udienza fissata il 14 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 10.04.2023 avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Tribuna sud primo anello” privo di spettatori, in

relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023;

uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante; ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S.

e sospende la sanzione inflitta.

Su Twitter, diversi utenti (tifosi interisti e non solo) si stanno schierando contro questa decisione. Questi alcuni commenti:

«Campagne contro il razzismo e poi la

@FIGC

regala a tutto il mondo questa VERGOGNA!

Siamo in Italia ricordatelo sempre.

Nel frattempo #Lukaku squalificato, per il resto tutto bene.

Vomito».

«Chiamasi vergogna. Povera @FIGC

tanti proclami e messaggi contro il razzismo per poi arrivare a questa roba qui».

«Quindi #Lukaku è l’unico a pagare con la squalifica

La #Juve non subisce alcuna pena perché ha collaborato (ma gli unici a pagare sono i 2 subumani ripresi da video finiti sui social)

La curva da cui sono partiti i cori resta aperta

Complimenti

@FIGC @SerieA».

"Cori razzisti a #Lukaku, sanzione sospesa e curva #Juve aperta con il Napoli" 🙈🙉🙊 pic.twitter.com/SyaC4F0sfh — Alessandro Cavasinni (@Alex_Cavasinni) April 14, 2023

«Tutto il mondo si indigna per il giallo a Lukaku e la FIGC avrebbe potuto rivedere il regolamento e togliere un giallo imbarazzante, invece toglie la squalifica alla curva. Che figura di merda».

