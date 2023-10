Caso scommesse, Corona ribadisce: «Tutte le società sapevano!». Le dichiarazioni ad Avanti Popolo su Rai 3

Corona ad Avanti Popolo, su Rai 3, ha ribadito la sua posizione: le società, Juventus compresa, sapevano dei calciatori coinvolti nel caso scommesse.

LE SOCIETÀ SAPEVANO – «Le società sapevano, i procuratori di Fagioli e Zaniolo sapevano. E nessuno ha detto niente. L’agente di Zaniolo ha dato i soldi a lui per recuperare i debiti. Un vero uomo monetizza sul suo assistito o calciatore, non aspetta che va via in un’altra squadra per fare la morale. Gli strappa il contratto e gli dice di farsi curare. Ora il calcio è solo questione di soldi, il calcio vero non esiste più».

CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI

The post Caso scommesse, Corona ribadisce: «Tutte le società sapevano!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG