Mario Giuffredi, agente di Nicolò Casale, ha fatto chiarezza dopo le accuse di Corona al difensore della Lazio per il caso scommesse

Mario Giuffredi, agente di Nicolò Casale, ha parlato ai microfoni di TvPlay per commentare le accuse di Fabrizio Corona nei confronti del difensore della Lazio. Di seguito le sue parole sul caso scommesse che ha coinvolto anche Fagioli della Juve.

QUERELA A CORONA – «Nicolò ha sporto querela presso la Procura di Milano con l’assistenza dello studio Furgiuele».

PROCURA DI TORINO E QUELLA DI ROMA – «L’inchiesta principale, per ora, è quella di Torino ed il Procuratore stesso ha dichiarato che Nicolò non è indagato. Se un’altra procura stesse indagando su di lui senza che Nicolò lo sappia, vuol dire che l’indagine è segreta e Corona e la sua talpa stanno inquinando illecitamente le fonti di prova».

ACCUSE DI CORONA – «Nicolò è un giocatore importante, gioca in una squadra importante come la Lazio, è fresco di convocazione in nazionale. Stiamo parlando di un ragazzo serio che non ha nessun tipo di problema. L’unico suo ‘problema’ è sopportare il suo procuratore. Le altre problematiche sono invenzioni di Corona e, se non denuncerà l’autore delle calunnie su Nicolò, con la me*da fino al collo ci sarà lui. Anche perché noi lo abbiamo già denunciato. Evidentemente non gli sono bastate le condanne accumulate sinora, vuol passare il resto della sua vita a difendersi in giudizio e risarcire le persone e le società che ha diffamato per avere notorietà».

L’INTERVISTA COMPLETA DELL’AGENTE DI CASALE

The post Caso scommesse, Giuffredi (agente Casale) dopo le accuse di Corona: «Nicolò ha sporto querela» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG