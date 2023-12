Caso scommesse, il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha così parlato della posizione del club su Massimo Coda

Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha parlato della posizione di Massimo Coda in merito al caso scommesse. Le parole riportate da cremonasport.it.

LE PAROLE – «Massimo ci ha avvisati per tempo che erano in corso delle verifiche. Ci ha anche rassicurati sulla sua posizione. In questo momento si sta allenando e sarà a disposizione del mister per la gara con il Pisa».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG