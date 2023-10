Caso scommesse, le Forze dell’Ordine lasciano Coverciano: cosa succede dal ritiro dell’Italia dopo quanto successo per Zaniolo e Tonali

Come riferito da Tmw, le forze dell’ordine hanno lasciato Coverciano, sede del ritiro dell’Italia, negli scorsi minuti dopo il colloquio avuto in serata con Zaniolo e Tonali per il caso scommesse (che nelle scorse ore ha riguardato Fagioli della Juventus).

Nessun interrogatorio per i due, vista l’assenza dei legali, ma solo la notifica dell’apertura delle indagini nei loro confronti. Riprogrammato intanto l’allenamento di domani, che si sposta alle ore 11.00.

