Paulina Nystrom, calciatrice della Juventus Women, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia femminile contro il Chievo Verona

Paulina Nystrom ha parlato a Juventus.com dopo la vittoria in Chievo Verona Juventus Women di Coppa Italia femminile.

PAROLE – «Sono contenta della vittoria, penso che abbiamo giocato bene e segnato tanto. Dobbiamo solo continuare a lavorare per continuare ad alzare il nostro livello. Sold out contro il Sassuolo? Ovviamente sono contenta, è bello che tante persone vogliano venire a vederci, è importantissimo per noi. Voglio mandare un grande in bocca al lupo a Beka. Non ho visto bene cosa è successo, ma ci dispiace tantissimo per lei».

