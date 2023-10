Fabio Ravezzani, giornalista, ha parlato del caso scommesse che riguarda Zaniolo e Tonali. Ecco cosa ha scritto

Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto questo messaggio sul caso scommesse che riguarda Fagioli della Juve ma anche Zaniolo e Tonali.

Diciamo che far accompagnare Tonali e Zaniolo da Buffon per parlare di scommesse non è stata esattamente una mossa geniale di Gravina. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 12, 2023

